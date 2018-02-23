Білий дім не виключає нового падіння бірж, але запевняє, що «не потрібно турбуватися»

09:33, 23 лютого 2018
Фондовий ринок
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Ілюстрація REUTERS

Лютнева волатильність на американських біржах була очікуваною і не повинна викликати занепокоєння, але корекція ще не закінчена і можливе нове падіння індексів.

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Про це заявив голова ради економічних консультантів при президенті США Кевін Хассетт на брифінгу в Білому домі.

"Це було очікувано. Це не те, про що потрібно турбуватися", - сказав він і запевнив, що економіка США достатньо сильна, повідомляє Прайм.

За словами Хассетта, деяка корекція на ринку і волатильність ще можлива, але це не говоритиме про нову кризу.

"Це результат оптимізму ринку щодо економічних реформ президента", - резюмував він.

Основні фондові індекси США продемонстрували 5 лютого рекордне денне падіння, днем пізніше показали рекордне зростання, а 7 лютого знову впали. Адміністрація США заявляла, що мова йде лише про корекцію ринку. Але те, що відбувається, змусило ряд економістів замислитися, чи не є ця волатильність свідченням нової кризи.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 лютого, і Dow Jones Industrial Average і S&P 500 впав до найнижчих рівнів з листопада минулого року. Слідом за ними впали й індекси найбільших підприємств Західної Європи.

У понеділок, 5 лютого індекс Dow Jones впав на 1175 пунктів, втративши близько 4,6%. Протягом дня падіння досягало майже 1600 пунктів. Слідом за Доу-Джонс впали й інші американські фондові індекси: індекс S&P втратив 3,8%, а Nasdaq - 3,7%. Тоді таке різке падіння американських фондових ринків призвело до того, що 500 найбагатших людей світу за один день втратили 114 мільярдів доларів своїх активів.

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Теги: #фондовий ринок#біржа США