Кайлі Дженнер одним твітом позбавила популярну соцмережу $1,3 мільярда

Дженнер написала, що давно не використовувала Snapchat.

Модель Кайлі Дженнер, сестра Кім Кардашьян, за допомогою одного повідомлення в Twitter позбавила популярну соціальну мережу Snapchat 1,3 мільярда доларів ринкової вартості.

Дженнер написала, що давно не використовувала Snapchat, повідомляє Bloomberg. Після цього ціна акцій Snap Inc впала більш ніж на 7%.

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"Є хто-небудь, хто більше не відкриває Snapchat? Чи це тільки я? Це так сумно", - написала Дженнер.

Експерт пояснює, що не тільки дії моделі посприяли обвалу акцій соцмережі. Раніше вже говорили про проблеми Snapchat. Тим не менш, експерт визнала, що Дженнер має величезну популярність в соціальних мережах і її заяви "Я поза Snapchat" налякали інвесторів і спонсорів.

Як повідомляв УНІАН, Кайлі Дженнер побила рекорд в Instagram, виставивши фото своєї новонародженої доньки, яке набрало понад 15 мільйонів лайків.