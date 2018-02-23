Кайлі Дженнер одним твітом позбавила популярну соцмережу $1,3 мільярда
Модель Кайлі Дженнер, сестра Кім Кардашьян, за допомогою одного повідомлення в Twitter позбавила популярну соціальну мережу Snapchat 1,3 мільярда доларів ринкової вартості.
Дженнер написала, що давно не використовувала Snapchat, повідомляє Bloomberg. Після цього ціна акцій Snap Inc впала більш ніж на 7%.
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"Є хто-небудь, хто більше не відкриває Snapchat? Чи це тільки я? Це так сумно", - написала Дженнер.
Експерт пояснює, що не тільки дії моделі посприяли обвалу акцій соцмережі. Раніше вже говорили про проблеми Snapchat. Тим не менш, експерт визнала, що Дженнер має величезну популярність в соціальних мережах і її заяви "Я поза Snapchat" налякали інвесторів і спонсорів.
Як повідомляв УНІАН, Кайлі Дженнер побила рекорд в Instagram, виставивши фото своєї новонародженої доньки, яке набрало понад 15 мільйонів лайків.