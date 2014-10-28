Через санкції російські компанії зникли з боргової аналітики найбільшого фінансового агентства Bloomberg

Про це менеджер інвестиційного банку повідомив «Ведомостям».

Це підтвердив співробітник Bloomberg через систему підтримки клієнтів: «У липні і вересні 2014 р. американський Офіс з контролю над іноземними активами заборонив торгівлю, фінансування та операції з новими боргами та акціями певних російських компаній. Дані Bloomberg узгоджуються з цими санкціями».

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Він уточнив, що нові акції, випущені організаціями, які потрапили під санкції, або їхніми дочірніми компаніями, не будуть відображені в терміналі. «Те саме стосується і боргових інструментів - як нинішніх, так і нових випусків», - додав співробітник Bloomberg.

Компанії, що потрапили під санкції, також отримали таке повідомлення. Зокрема, цю інформацію підтвердив виконавчий віце-президент Газпромбанку Гнат Діркс.

«23 вересня, після випуску облігацій 10-ї серії, Bloomberg повідомив нас, що не надає своїм користувачам інформацію (умови, котирування і т. д.) щодо нових (випущених після 16 липня 2014 р.) облігаційних випусків банків і компаній, щодо яких введено санкції», - повідомив він.

З компаній, що потрапили під такі обмеження, після введення санкцій виходили на борговий ринок Внешэкономбанк (на початку вересня розмістив біржові облігації на 1 млрд руб.), Газпромбанк (10 млрд руб., вересень), Россельхозбанк (на початку жовтня розмістив два випуски десятирічних біржових облігацій по 5 млрд руб. кожен) і «Транснефть» (15 млрд руб., жовтень), свідчать дані Cbonds.ru.

Через термінал Bloomberg учасники ринку отримують інформацію про справжні та історичні ціни практично на всіх світових біржах і багатьох позабіржових ринках. Також Bloomberg використовують для укладення угод як між учасниками ринку, так і з Центробанком, наприклад для операцій репо із ЦБ. Термінали широко використовуються банками, брокерами та інвестфондами. Передплатників у Bloomberg більше 320 000.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Росії співробітникам держкомпаній, що потрапили під санкції, рекомендують не залишати країну.