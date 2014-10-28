Український фондовий ринок сприйняв байдуже попередні підсумки виборів

Попередні підсумки парламентських виборів інвестори на українському фондовому ринку поки сприйняли байдуже, йдеться в аналітичному звіті керівника напрямку роботи з VIP-клієнтами інвесткомпанії Dragon Capital В'ячеслава Орлюка, текстом якого володіє агентство.

"Вибори пройшли спокійно і без ексцесів, місія Європарламенту, США і Росія визнали їх результати закономірними і справедливими, а тому ми вправі очікувати достатньо позитивної реакції біржового майданчика на цю подію", - зазначив він.

За його інформацією, індекс українських акцій UX завершив першу поствиборну торговельну сесію 27 жовтня впевненим зростанням на 0,98%, досягнувши позначки 1126,66 пунктів, однак торговельна активність гравців була незначною.

Орлюк також зазначив, що вчора "американський фондовий ринок взяв паузу після ралі минулого тижня". У цьому зв'язку він нагадав, що минулий тиждень виявився кращим на американських майданчиках з січня 2013 року.

За підсумками торгів вчора, 27 жовтня, основні біржові індикатори завершили торги різноспрямованою зміною поблизу нульових позначок - індекс широко ринку S&P 500 втратив 0,13%, а Dow Jones і високотехнологічний Nasdaq показали незначну надбавку у вазі на 0,07% і 0,05% відповідно.