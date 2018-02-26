"Сумиобленерго" знову спробують продати, знизивши ціну майже в 4 рази

Початкова вартість блокуючого пакету акцій компанії складає 106,275 мільйона гривень.

Фонд державного майна України (ФДМУ) 30 березня цього року повторно виставить на продаж на фондовій біржі ПФТС державний пакет акцій (25%) регіональної енергопостачальної компанії "Сумиобленерго" зі зниженням початкової ціни майже в 3,6 рази, повідомляється в газеті "Відомості приватизації".

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Згідно з повідомленням, початкова вартість блокпакета акцій компанії становить 106,275 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2017 року Фонду держмайна не вдалося продати 25% акцій "Сумиобленерго" через відсутність заявки від потенційного покупця.

За інформацією біржі, стартова вартість держпакету акцій "Сумиобленерго" становила 370,2 мільйона гривень.

Власниками більше 10% акцій компанії є кіпрські компанії Bikontia Enterprises Limited (24,99%), UA Energy Distribution Holding Limited (18,51%), Larva Investments limited (24,99%) і держава в особі ФДМУ (25% плюс 1 акція).