"Сумиобленерго" знову спробують продати, знизивши ціну майже в 4 рази
Фонд державного майна України (ФДМУ) 30 березня цього року повторно виставить на продаж на фондовій біржі ПФТС державний пакет акцій (25%) регіональної енергопостачальної компанії "Сумиобленерго" зі зниженням початкової ціни майже в 3,6 рази, повідомляється в газеті "Відомості приватизації".
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Згідно з повідомленням, початкова вартість блокпакета акцій компанії становить 106,275 мільйона гривень.
Як повідомляв УНІАН, у серпні 2017 року Фонду держмайна не вдалося продати 25% акцій "Сумиобленерго" через відсутність заявки від потенційного покупця.
За інформацією біржі, стартова вартість держпакету акцій "Сумиобленерго" становила 370,2 мільйона гривень.
Власниками більше 10% акцій компанії є кіпрські компанії Bikontia Enterprises Limited (24,99%), UA Energy Distribution Holding Limited (18,51%), Larva Investments limited (24,99%) і держава в особі ФДМУ (25% плюс 1 акція).