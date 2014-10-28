Мінфін переніс ОВДП-аукціон на 29 жовтня і планує розмістити облігації в євро

Міністерство фінансів України перенесло аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, проведення якого планувалося сьогодні, 28 жовтня, на 29 жовтня, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, в ході аукціону інвесторам будуть запропоновані гривневі облігації строком обігу 2 роки, а також валютні облігації з достроковим погашенням в євро строком обігу 1,5 року.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін у жовтні провів десять ОВДП-аукціонів, у ході яких залучив до держбюджету 9,629 млрд грн. До кінця місяця міністерство планувало провести ще один аукціон 28 жовтня.

За оперативними даними Держказначейства на 27 жовтня, з початку року до держбюджету надійшло 220,978 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 76,460 млрд грн, на обслуговування – 35,760 млрд грн.

Станом на 27 жовтня обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становив 393,359 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 275,942 млрд грн, у власності банків – 83,922 млрд грн, нерезидентів – 19,160 млрд грн.

Держбюджет України з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року у розмірі 806,962 млрд грн.