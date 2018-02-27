Мінфін позичив на внутрішньому ринку майже мільярд гривень

Станом на 27 лютого, обсяг ОВДП в обігу становив 745,1 мільярда гривень.

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 990,029 мільйона гривень.

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Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 77, 168, 273 і 1687 днів з середньозваженою прибутковістю 16%, 16,4%, 16,5% і 15,79% річних, відповідно.

Розміщення валютних облігацій на даному аукціоні не проводилося.

Довідка УНІАН. Міністерство фінансів в ході аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої держпозики у січні 2018 року залучило до держбюджету 8,528 мільярда гривень.

Станом на 27 лютого, обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу склав 745,085 мільярда гривень, при цьому у власності Національного банку перебувають облігації на 354,320 мільярда гривень, або 48% від загального обсягу.