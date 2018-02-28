Депутати хочуть спростити купівлю цінних паперів українських емітентів для іноземних інвесторів

За прогнозами Нацдепозитарію, прийняття закону в цілому дозволить збільшити частку іноземного капіталу в економіці України з практично нульового рівня до 30%.

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про запровадження інституту держателя цінних паперів іноземного інвестора, який повинен спростити купівлю такими інвесторами цінних паперів українських емітентів.

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За ухвалення відповідного законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» (6141) в першому читанні проголосували 236 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Представляючи законопроект, представник парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Павло Різаненко зазначив, що чинне законодавство зобов'язує іноземних інвесторів відкривати прямі рахунки в українських депозитарних установах для покупки цінних паперів українських емітентів, що стримує іноземні інвестиції.

«Сьогодні процедура відкриття такого рахунку вимагає подання численних документів, є витратною і тривалою для іноземного інвестора. Законопроект пропонує ввести інститут фінансового іноземного посередника - власника цінних паперів іноземного інвестора», - пояснив депутат.

Раніше в Національному депозитарії України прогнозували, що прийняття Верховною Радою законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» найближчим часом дозволить збільшити частку іноземного капіталу в економіці країни від практично нульового рівня до показника 30%.