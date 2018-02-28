Amazon купив стартап c офісом в Україні більш ніж за $1 мільярд

Кампанія купила розробника "розумних" дверних дзвінків Ring.

Компанія Amazon уклала угоду про покупку стартапу Ring — розробника розумних дверних дзвінків, який нещодавно залучив 160 млн доларів інвестицій при оцінці близькою до 1 млрд доларів.

Про це пише Ain.ua.

Загальна сума залучених інвестицій перевищила 209 млн доларів, згідно з Crunchbase.

Точна сума операції не називається, проте, за даними медіа, сума угоди становить більше 1 млрд доларів.

Про угоду вже повідомили ряд ЗМІ, в тому числі – GeekWire, Reuters і TechCrunch із посиланням на власні джерела.

JUST IN: Amazon has agreed to acquire https://t.co/C3cz9IFjqe for more than $1 billion - source $AMZNpic.twitter.com/7o3jAlRvVk — Reuters Tech News (@ReutersTech) 27 лютого 2018 р.

Як припускає видання VentureBeat, угода може допомогти Amazon в боротьбі за ринок доставки "до порогу" і нішу розумних пристроїв, можливо, буде проводитися інтеграція з розумною колонкою Alexa.

Загальний обсяг залучених стартапом інвестицій за даними Сrunchbase — $209. Компанія дебютувала в 2013 році на Shark Tank, тоді її продукт називався DoorBot. Команда шукала $700 000 за 10%, але не знайшла інвестора, повідомляє TechCrunch.

У 2016 році продажі компанії Ring становили близько $155 млн. Тим не менш, стартап все ще не вийшов на прибутковість.

Один із найвідоміших продуктів компанії — розумний дверний дзвінок, який має Wi-Fi-підключення і камеру, так що користувач, навіть перебуваючи не вдома, може відслідковувати відвідувачів у двері і спілкуватися з ними. Працює це так:

У київському офісі на сьогоднішній день працює близько 450 осіб. Спочатку в українському офісі займалися розробкою програмного забезпечення в галузі машинного навчання, комп'ютерного зору, інтелектуального аналізу даних та інших сфер штучного інтелекту для використання в продуктах Ring.

Тепер в київському офісі також є відділ із розробці пристроїв і служба підтримки.