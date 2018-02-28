Велика приватизація знову відкладається: продаж двох гігантів перенесли на травень

Раніше приватизація Одеського припортового заводу і «Запорізького алюмінієвого комбінату» була запланована на лютий цього року.

Фонд держмайна переніс з лютого на травень приватизацію мажоритарного пакету акцій одного з найбільших підприємств хімічної галузі «Одеського припортового заводу» і кольорової металургії - «Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату».

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Про це йдеться в повідомленні фонду, опублікованому в газеті «Ведомости приватизации».

Згідно з повідомленням, на торги в травні планується виставити 99,6% акцій ОПЗ і 68% «Запорізького алюмінієвого комбінату».

Також наголошується, що в березні цього року ФДМУ планує продати 99,8% Хесонської ТЕЦ.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього року Фонд державного майна почав підготовку до проведення конкурсів з продажу 20 великих підприємств, серед яких: 99,6% акцій ОПЗ, 99,99% акцій «Сумихімпрому», 68% акцій «Запорізького алюмінієвого комбінату», а також п'яти обленерго. З цього переліку, за інформацією Мінекономрозвитку, в першу чергу уряд має намір знову спробувати продати ОПЗ. Раніше приватизація «Одеського припортового заводу» і запорізького комбінату була запланована на лютий цього року.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 млрд грн надходжень від приватизації. У 2017 році доходи від продажу держактивів планувалися на рівні 17,1 млрд грн, однак фактичні надходження становлять лише 3,4 млрд грн.