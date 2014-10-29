Харків вирішив випустити облігації на 100 млн гривень

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні, 29 жовтня, прийняли депутати міськради без обговорення питання більшістю голосів.

Згідно з проектом рішення «Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова» запозичення здійснюється шляхом випуску облігацій місцевої позики. Запозичення здійснюється на період до 3 років із терміном погашення не пізніше 31 грудня 2017 року. Процентна ставка за користування залученими коштами не вища за 15,2% річних. Оплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щоквартальними платежами.

Граничні витрати, пов'язані зі здійсненням запозичення до бюджету Харкова, зокрема, комісія і накладні витрати із запозичення, мають становити не більш ніж 1% від загальної суми запозичення.

«Мета запозичення - залучення коштів для фінансування бюджету розвитку бюджету міста Харкова, зокрема, для рефінансування місцевого боргу з метою виконання зобов'язань за здійсненими запозиченнями до бюджету розвитку бюджету міста Харкова (облігації місцевої позики Харківської міської ради серії Е)», - говориться в проекті рішення.

Міськрада визначила, що облігації розміщуються з можливістю дострокового погашення, анулювання викуплених облігацій, ухвалення рішення про відмову від розміщення облігацій, реструктуризації боргових зобов'язань.

Здійснити всі передбачені чинним законодавством процедури, пов'язані з виконання цього рішення, міськрада доручила Департаменту бюджету і фінансів.