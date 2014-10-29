В Україні кількість держкомпаній, які не підлягають продажу, можуть скоротити до 500

Парламентська коаліція, що створюється за підсумками позачергових виборів до Верховної Ради, що відбулися 26 жовтня, має намір скоротити кількість об'єктів, що не підлягають приватизації, до не більш як 500, з урахуванням об'єктів, які розташовані в Криму.

Про це йдеться в проекті коаліційної угоди, запропонованому до обговорення політичною партією «Блок Петра Порошенка».

Також планується впродовж шести місяців передати Фонду державного майна для приватизації державні об'єкти, які «не забезпечують виконання функцій органів державної влади» і щодо яких не ухвалено рішення про закріплення в держвласності. Приватизацію всіх цих об'єктів планується завершити впродовж трьох років.

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Коаліція також планує ліквідувати всі об'єкти, які були виставлені на приватизацію, але впродовж двох років на них так і не знайшлося покупців, а також передати функції з управління всіма іншими об'єктами, що перебувають у держвласності, в єдину державну холдингову компанію, запровадити інститут незалежних директорів.

Коаліція також має намір передати Фонду держмайна повноваження з підготовки об'єктів до продажу.