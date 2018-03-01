В уряді заговорили про приватизацію «Укргазвидобування»

За словами міністра фінансів, цей крок дозволить збільшити енергонезалежність нашої країни.

Уряд може розглянути питання приватизації найбільшої газовидобувної компанії країни - «Укргазвидобування» в рамках стратегії поділу транспортування й постачання газу.

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Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на 14-й щорічній інвестиційній конференції Dragon Capital у Києві.

«Частина поділу транспортування й постачання газу - це приватизація. Я вважаю, що ми можемо розглянути приватизацію "Укргазвидобування", - сказав міністр.

За словами міністра, цей крок дозволить збільшити енергонезалежність нашої країни.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромислових управління: «Шебелинкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харківгазвидобування» і «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».