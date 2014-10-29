Мінфін сьогодні залучив до бюджету майже 900 млн гривень і 40 млн євро

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 897,745 млн грн і 40,016 млн євро на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 29 жовтня, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, гривневі кошти залучено в результаті розміщення облігацій на 2 роки під 16,49% річних за трьома поданими заявками, валютні - в результаті розміщення облігацій у євро на 1,5 року під 7,5% річних за однією поданою заявкою.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у жовтні провів десять ОВДП-аукціонів, у ході яких залучив до держбюджету 9,629 млрд грн.

Читайте такожКиїв погасив облігації місцевої позики на суму 1,125 млрд грнЗа оперативними даними Держказначейства на 27 жовтня, з початку року до держбюджету надійшло 220,978 млрд грн від запозичень, видатки на погашення держборгу становили 76,460 млрд грн, на обслуговування держборгу - 35,760 млрд грн.

Станом на 28 жовтня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 393,359 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 275,942 млрд грн, у власності банків – 84,165 млрд грн, нерезидентів – 18,902 млрд грн.

Держбюджет України з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року в розмірі 806,962 млрд грн.