Україна погасила єврооблігації на $444 мільйони доларів

Виплата була здійснена Мінфіном 1 березня.

Україна погасила купон за облігаціями зовнішньої державної позики (єврооблігаціями) 2015 року випуску на суму 444,4 мільйона доларів.

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Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства фінансів, відповідна виплата була здійснена Мінфіном 1 березня.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року власники 13 з 14-ти випусків суверенних і гарантованих державою єврооблігацій на загальну суму 14,36 мільярда доларів і 0,6 мільярда євро підтримали їх реструктуризацію.

Нові суверенні єврооблігації були випущені 12 листопада 2015 року на загальну суму 11,95 мільярда доларів з погашенням у 2019-2027 роках під 7,75% річних, а державні деривативи - на 2,92 мільярда доларів.

Процентний дохід нараховується і виплачується двічі на рік - 1 березня та 1 вересня, починаючи з 1 березня 2016 року.