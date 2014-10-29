Український фондовий ринок сьогодні знизився майже на 3%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 29 жовтня, знизився на 2,85% - до 1104,98 пункту, повідомляється на сайті біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 27,3 млн грн, із них на фондовому ринку - 23,5 млн грн, на терміновому ринку - 3,7 млн грн.

Лідерами зниження стали цінні папери Алчевського меткомбінату, які опустилися на 4,58%, «Азовсталі» (-4,65%), Єнакіївського метзаводу (-4,39%).

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