Порошенко підписав закон про приватизацію, який не допускає росіян до купівлі українських держкомпаній

Закон про приватизацію, що вводить сучасні та ефективні механізми продажу держактивів, є обов'язковою умовою продовження співпраці з МВФ.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про приватизацію, який має значно спростити продаж держпідприємств і яким не допускаються до участі в приватизації інвестори з країн-агресорів, зокрема, з Росії.

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Про це написав президент у своєму мікроблогу в Twitter.

«На Нацраді реформ підписав закон про приватизацію», - написав він.

Згідно з повідомленням прес-служби президента, Порошенко зазначив, що закон передбачає ретельну перевірку походження коштів передбачуваного інвестора.

«В ході прийому заявок передбачено проведення ретельної перевірки документів, у тому числі на предмет походження коштів. Жодних схем-шахрайств, відмивання грошей через українську приватизацію ми не допустимо. В тому числі, це унеможливить допуск до торгів осіб, пов'язаних з країною-агресором. Наголошую, що російські гроші в приватизації в Україні участі не братимуть», - наголосив глава держави

Також, за словами президента, законом передбачено можливість для покупців - нерезидентів України здійснювати оплату за придбані об'єкти приватизації не тільки в українській гривні, а у вільно конвертованій валюті. Крім того, новий власник на якийсь час отримує імунітет від спроб старих боржників отримати активи підприємства за ініціювання процедури банкрутства.

«Ми інвестора повинні захистити. А для додаткової гарантії іноземним інвесторам надається можливість до 2021 року - до повного завершення судової реформи та створення нових судів на всіх рівнях - апелювати до права Англії та Уельсу», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон про приватизацію державного майна. Основною метою закону є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - поділу на об'єкти малої і великої приватизації.

Також законом передбачено розширення переліку об'єктів, які можуть виставлятися на продаж, скорочення термінів виставлення на продаж, можливість оформлення банківської гарантії, уніфікація способів продажу держмайна.

Встановлено, що при проведенні великої приватизації залучатимуться міжнародні радники, а мала приватизація проходитиме на електронних торгах.

До групи малої приватизації потрапляють об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, а до групи великої приватизації входять об'єкти, активи яких перевищують 250 млн грн.

Також скорочуються терміни підготовки до продажу об'єктів з нинішніх 9-12 місяців до 4-5 місяців і збільшується термін для подання заявок потенційних покупців з 20-45 днів до 20-180 днів.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що цей закон дасть змогу залучити інвесторів у збиткові державні підприємства, а також знизити рівень корупції.

Ухвалення закону про приватизацію є однією з умов ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу.

Ухвалення нового закону про приватизацію, який вводить сучасні та ефективні механізми продажу держактивів, є обов'язковою умовою продовження співпраці з МВФ.