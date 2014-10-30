У заарештованого російського мільярдера Евтушенкова відбирають "Башнефть"

Московський арбітраж задовольнив позов Генпрокуратури РФ про повернення акцій "Башнефти" державі. Суд визнав, що серія приватизаційних угод, за підсумками якої башкирська ПЕК перейшла у власність сина екс-президента республіки Урала Рахімова, пройшла з порушеннями. Повертати активи доведеться АФК "Система" Володимира Євтушенкова, яка викуповувала їх у Рахімова, повідомляє ТАСС.

Відповідачами за позовом були приватні власники нафтової компанії АФК "Система" Володимира Євтушенкова, який зараз перебуває під домашнім арештом, її інвестиційний підрозділ "Система-інвест", а також сама "Башнефть".

"Суд задовольнив позов Генпрокуратури про повернення 71% акцій "Башнефти" у держвласність", - оголосили в суді за підсумками слухань, які відбулися в середу.

Рішення набуде чинності через місяць. Якщо воно буде оскаржене в Дев'ятому арбітражному апеляційному суді, то розгляд продовжиться. Тому забезпечувальний арешт з паперів поки що не знято. Представник АФК, присутній на засіданні, і прес-служба компанії відмовилися від коментарів щодо наміру оскаржити вердикт.

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Після оголошення рішення суду про те, що "Система" має повернути "Башнефть" державі, акції АФК продовжували зростати (на 13% в Лондоні). Виведення нафтової компанії з портфеля "Системи" інвестори вже заклали в оцінку бізнесу Володимира Євтушенкова, говорить аналітик Raiffeisenbank Андрій Поліщук.

Основний акціонер АФК був заарештований 16 вересня. Тоді капіталізація "Системи" становила $8,12 млрд, а "Башнефть" коштувала $6,6 млрд.

З 16 вересня по 30 жовтня АФК подешевшала на 55,4%, Башнефть - на 38,7%. Відповідно, капіталізація "Системи" впала на $4,5 млрд, а "Башнефти" - на $2,55 млрд. Зараз "Башнефть" теж дорожчає - на 6,5% в ході торгів на Московській біржі, але коштує близько $4 млрд. Приблизно на стільки ж знизилася капіталізація "Системи".