Мінфін сьогодні залучив до бюджету понад 852,7 млн гривень

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 852,686 млн грн на позаплановому і вже дванадцятому цього місяця аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 30 жовтня, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучено в національній валюті в результаті розміщення облігацій на 2 роки під 16,51% річних за єдиною поданою заявкою.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у жовтні провів одинадцять ОВДП-аукціонів, в ході яких залучив до держбюджету 10,527 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 27 жовтня, з початку року до держбюджету надійшло 220,978 млрд грн від запозичень, видатки на погашення держборгу становили 76,460 млрд грн, на обслуговування держборгу - 35,760 млрд грн.

Читайте такожДержборг України за місяць зріс до $74 млрдСтаном на 28 жовтня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 393,359 млрд грн, при цьому у власності НБУ були держпапери на суму 275,942 млрд грн, у власності банків – 84,165 млрд грн, нерезидентів – 18,902 млрд грн.

Держбюджет України з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року в розмірі 806,962 млрд грн.