Новий закон про приватизацію набуде чинності 7 березня

Юридичні особи, бенефіціарами понад 10% яких є резиденти Росії, визнаною країною-агресором, не зможуть брати участь у приватизації.

Новий закон про приватизацію, що забороняє російським компаніям купувати українські державні підприємства, набуде чинності 7 березня.

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Підписаний президентом закон опублікований в газеті "Голос України" і вступає в силу на наступний день після його опублікування.

Закон передбачає продаж великих державних компаній (балансовою вартістю понад 250 мільйонів гривень) через аукціони з залученням авторитетних радників з приватизації, а малих - через електронні аукціони Prozorro.

Юридичні особи, бенефіціарами більше 10% яких є резиденти країни-агресора, якою визнана Росія, не зможуть брати участь у приватизації.

При цьому новий закон значно спрощує процедуру приватизації, зводячи її регулювання до одного закону замість семи, а також дозволяє покупцям передбачити оспорювання приватизації виключно в міжнародному арбітражі.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко на початку березня підписав закон про приватизацію, який має значно спростити продаж держпідприємств і яких не допускаються до участі в приватизації інвестори з країн-агресорів, зокрема з Росії.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що цей закон дозволить залучити інвесторів у збиткові державні підприємства, а також знизити рівень корупції.

Прийняття нового закону про приватизацію, що вводить сучасні та ефективні механізми продажу держактивів, є обов'язковою умовою продовження співпраці з МВФ.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 мільярда гривень надходжень від приватизації. У 2017 році доходи від продажу держактивів планувалися на рівні 17,1 мільярда гривень, однак фактичні надходження становили 3,4 мільярда гривень. Загалом уряд планує приватизувати понад 900 держкомпаній.