Новий закон про приватизацію набуде чинності 7 березня

12:45, 06 березня 2018
Фондовий ринок
405
Фото УНІАН

Читайте такожВелика приватизація знову відкладається: продаж двох гігантів перенесли на травень

Підписаний президентом закон опублікований в газеті "Голос України" і вступає в силу на наступний день після його опублікування.

Закон передбачає продаж великих державних компаній (балансовою вартістю понад 250 мільйонів гривень) через аукціони з залученням авторитетних радників з приватизації, а малих - через електронні аукціони Prozorro.

Юридичні особи, бенефіціарами більше 10% яких є резиденти країни-агресора, якою визнана Росія, не зможуть брати участь у приватизації.

При цьому новий закон значно спрощує процедуру приватизації, зводячи її регулювання до одного закону замість семи, а також дозволяє покупцям передбачити оспорювання приватизації виключно в міжнародному арбітражі.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко на початку березня підписав закон про приватизацію, який має значно спростити продаж держпідприємств і яких не допускаються до участі в приватизації інвестори з країн-агресорів, зокрема з Росії.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що цей закон дозволить залучити інвесторів у збиткові державні підприємства, а також знизити рівень корупції.

Прийняття нового закону про приватизацію, що вводить сучасні та ефективні механізми продажу держактивів, є обов'язковою умовою продовження співпраці з МВФ.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 мільярда гривень надходжень від приватизації. У 2017 році доходи від продажу держактивів планувалися на рівні 17,1 мільярда гривень, однак фактичні надходження становили 3,4 мільярда гривень. Загалом уряд планує приватизувати понад 900 держкомпаній.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #приватизація в Україні#законопроект про приватизацію#приватизація-2018