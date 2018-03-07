В Україні набув чинності новий закон про приватизацію

Відтепер будуть проводити так звані "велику" і "малу" приватизацію активів вартістю понад 250 мільйонів гривень і менше відповідно.

В Україні набув чинності закон № 2269-VIII "ПРО приватизацію державного та комунального майна".

Вчора, 6 березня, документ опублікований в парламентській газеті "Голос України".

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Так, закон містить перелік об'єктів, що не підлягають приватизації, зокрема, військове майно, майно медустанов, надра, корисні копалини, води, ліси, ядерні матеріали та установки, метро, державні реєстри, майно Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) і т. д. Верховна Рада за поданням Кабміну має затвердити перелік об'єктів, що не підлягають приватизації.

Разом з тим, об'єкти соціально-культурного призначення можна приватизувати тільки за умови збереження виду діяльності. Перепрофілювати можна лише об'єкти, які не працюють більше трьох років і перебувають в аварійному стані - але тільки не спортивні заклади, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчі та спортивні споруди, лікувальні і лікувально-профілактичні установи.

Крім того, документ передбачає спрощення градації об'єктів приватизації - залишається тільки велика і мала. Вартість об'єктів великої приватизації, згідно з даними фінансової звітності за останній рік, становить понад 250 мільйонів гривень. У документі також детально прописано, які об'єкти відносяться до малої приватизації.

Об'єкти малої приватизації будуть продавати виключно на електронних аукціонах. Порядок їх проведення та інші деталі затвердить Кабмін. Порядок та умови продажу об'єктів великої приватизації держвласності також затвердить уряд. Особливості продажу об'єктів великої приватизації, що перебувають у комунальній власності, зможуть встановлювати місцеві ради.

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Також документом передбачено, хто має право бути покупцем, а хто - ні. Зокрема, купувати державні та комунальні підприємства не можуть:

- потенційні покупці, зареєстровані в офшорних зонах з непрозорою структурою власності (бенефіціарні власники яких не розкриті на 100%),

- Росія; юридичні особи, в яких вона має участь, або підконтрольні їм особи;

- резиденти РФ;

- юридичні особи, інформація про бенефіциарних власників яких не розкрито;

- фіз- або юрособи, які перебувають під санкціями, а також пов'язані з ними.

Контролювати дотримання законодавства при приватизації повинна Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації, яку необхідно створити.

Згідно із законом, оскаржити продаж об'єкта великої приватизації можна протягом 3 років. Протягом 3 місяців можна звернутися до суду з позовом про відмову у затвердженні протоколу аукціону, про визнання недійсними результатів приватизації об'єкта малої приватизації або договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації. Протягом місяця з дня опублікування результатів аукціону можна оскаржити рішення органу приватизації про недопущення до участі в аукціоні або про неукладення договору купівлі-продажу з переможцем аукціону.