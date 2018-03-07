На допомогу економіці: "Укрексімбанк" успішно розмістив єврооблігації на 4 мільярди гривень

Папери випущені з прибутковістю 16,5% річних, піврічними виплатами купона і погашенням у березні 2021 року.

Один з найбільших в Україні державних банків "Укрексімбанк" успішно розмістив на міжнародному ринку капіталу гривневі єврооблігації на 4,051 мільярда гривень (близько 150 мільйонів у доларовому еквіваленті) з фіксованою ставкою дохідності 16,5% річних, піврічними виплатами купона і погашенням у березні 2021 року.

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Як повідомляється на сайті банку, в результаті операції банк отримав фінансовий ресурс у гривні строком на три роки, можливість залучення якого на локальному ринку сьогодні практично відсутня. Це дозволить банку реалізовувати довгострокові кредитні проекти, створюючи сприятливі умови для сталого розвитку економіки України.

Відзначається, що банк вдруге в історії українських емітентів вийшов на міжнародні ринки капіталу для отримання довгострокового фінансування в гривні в рамках публічної транзакції після аналогічної операції в 2011 році.

За інформацією банку, транзакція викликала інтерес серед численних міжнародних інституційних інвесторів і банків з Великобританії, Німеччини, Швейцарії та інших країн Європи, а також "офшорних" інвесторів.

Банк нагадав, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску довгостроковий рейтинг "В-".

Також повідомляється, що лід-менеджерами трансакції виступили провідні інвестиційні банки Citigroup Global Markets Limited та J. P. Morgan Securities plc.

Довідка УНІАН. "Укрексімбанк" працює на ринку України з 1992 року та є одним з найбільших банків за обсягом активів. 100% акцій банку належать державі. За підсумками 2017 року банк отримав 929,406 мільйона гривень прибутку.

На початку лютого "Укрексімбанк" оприлюднив серед інвесторів попередній проспект емісії кредитних нот у гривні з виплатою процентного доходу і погашенням в доларах США за діючим на момент платежу курсом Національного банку України.