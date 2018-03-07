Міністерство фінансів запозичило на внутрішньому ринку більше мільярда гривень

Станом на 6 березня, обсяг ОВДП в обігу становив 739,5 млрд грн.

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,228 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучені в результаті продажу облігацій терміном обігу 91, 182, 266, 364, 679, 1050 днів з середньозваженою дохідністю 17,43%, 16,92%, 16,99%, 16,93%, 16,13% та 16,07% річних, відповідно.

Розміщення валютних облігацій на даному аукціоні не проводилося.

Довідка УНІАН. Станом на 6 березня, обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 739,542 млрд грн, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на 354,320 млрд грн, або 48% від загального обсягу.