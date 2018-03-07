«Епіцентр» хоче купити нафтобазу в "Галнафтогазу"

До складу "Галнафтогазу" входить близько 440 АЗК, більшість - під брендом «ОККО».

Мережа будівельних гіпермаркетів «Епіцентр» (компанія «Епіцентр К»), якою володіють народний депутат Олександр Герега і його дружина Галина Герега, має намір придбати нафтобазу концерну «Галнафтогаз» - власника одного з найбільших в Україні мережі АЗС «ОККО».

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Про це повідомляється на сайті Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Згідно з повідомленням, на засіданні 12 березня 2018 року АМКУ розгляне питання про необхідність отримання дозволу для компанії «Епіцентр К» на придбання майнового комплексу нафтобази концерну «Галнафтогаз».

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2018 року АМКУ дозволив кіпрській компанії Renvior Trading Limited, яка належить народному депутату України і власнику мережі будівельних магазинів "Епіцентр" Олександру Герезі, придбати частку в аграрній компанії Vioil Holdings Limited (острів Мен), що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління компанії.

У 2016 році Антимонопольний комітет оштрафував мережу будівельних гіпермаркетів «Епіцентр» (компанія «Епіцентр К») на 170 тис. грн за неузгоджене з АМКУ придбання контрольної частки в великому аграрному підприємстві «Вінницька аграрно-промислова група», власником якої раніше був бізнесмен Володимир Барцьось.

Довідка УНІАН. Концерн «Галнафтогаз» управляє однією з найбільших автозаправних мереж в Україні. До його складу входить близько 440 АЗК, більшість - під брендом «ОККО». Мажоритарним акціонером компанії є Віталій Антонов.

Компанія «Епіцентр К» (Київ) спеціалізується на роздрібній торгівлі будівельними матеріалами і є власником української мережі будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». Перший гіпермаркет відкритий у 2003 році в Києві. Власниками «Епіцентр К» є народний депутат Олександр Герега і його дружина, екс-секретар Київради Галина Герега. Мережа налічує 59 гіпермаркетів, загальна торгова площа яких становить 105 тис. кв. м.