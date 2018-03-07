Мінфін хоче спростити доступ нерезидентів до ринку гривневих облігацій

Міністерство працює над створенням внутрішнього ринку державних цінних паперів, який повинен бути передбачуваним для інвесторів.

Міністерство фінансів планує спростити доступ нерезидентів до ринку гривневих облігацій і розширювати їхні можливості інвестувати в гривневі фінансові інструменти.

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Про це повідомляється на сайті Мінфіну з посиланням на міністра фінансів Олександра Данилюка.

"Ми збираємося розширювати можливості для того, щоб нерезиденти могли максимально просто інвестувати в наші внутрішні гривневі інструменти", - зазначив міністр.

За його словами, Мінфін працює над створенням внутрішнього ринку, який повинен бути передбачуваним для інвесторів.

Данилюк також розповів, як Мінфін уникатиме ризиків, які можуть виникати під час рефінансування таких інструментів протягом року.

«У нас є чітке розуміння, що будь-які штучні обмеження є неприйнятними. Але для того, щоб не створювати великі піки рефінансування протягом року, ми ввели обмеження обсягу на короткі інструменти. Це нормально. Чим більше у нас інструментів, тим ефективніше. При продуманому і професійному підході, ми зможемо вирішити проблеми, які можуть виникнути в системі», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, на думку НБУ, Міністерству фінансів України необхідно знизити частку валютних зобов'язань у структурі державного боргу і більше переходити в національну валюту.