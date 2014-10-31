На українському фондовому ринку значне зростання
11:33, 31 жовтня 2014Фондовий ринок
0
На українському фондовому ринку значне зростання на торгах у п'ятницю - індекс українських акцій UX станом на 11:00 підвищився на 1,45% - до 1122,05 пункту.
Індекс українських акцій UX підвищився на 1,45% / telegraf.com.ua
Про це повідомляє сайт Української біржі.
Загальний обсяг торгів склав 2,4 млн грн, з них на фондовий ринок припало 1,9 млн грн.
Читайте такожУкраїнський фондовий ринок сьогодні знизився майже на 3%
Серед лідерів зростання акції «Азовсталі» (+1,82%), «Донбасенерго» (+1,58%).
Індекс ПФТС торгується біля вчорашніх рівнів, знизившись лише на 0,01% - до 433,49 пункту, загальний обсяг торгів склав 325,6 млн грн.
Раніше УНІАН повідомляв, що український фондовий ринок сприйняв байдуже попередні підсумки виборів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter