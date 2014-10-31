На українському фондовому ринку значне зростання

На українському фондовому ринку значне зростання на торгах у п'ятницю - індекс українських акцій UX станом на 11:00 підвищився на 1,45% - до 1122,05 пункту.

Про це повідомляє сайт Української біржі. Загальний обсяг торгів склав 2,4 млн грн, з них на фондовий ринок припало 1,9 млн грн. Читайте такожУкраїнський фондовий ринок сьогодні знизився майже на 3% Серед лідерів зростання акції «Азовсталі» (+1,82%), «Донбасенерго» (+1,58%). Індекс ПФТС торгується біля вчорашніх рівнів, знизившись лише на 0,01% - до 433,49 пункту, загальний обсяг торгів склав 325,6 млн грн. Раніше УНІАН повідомляв, що український фондовий ринок сприйняв байдуже попередні підсумки виборів.

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