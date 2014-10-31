Сильні економічні дані зі США створили позитив для фондових ринків - аналітик

Торгова сесія на українському ринку акцій відкрилася сьогодні на виключно позитивному зовнішньому тлі, йдеться в аналітичному звіті керівника напрямку по роботі з VIP-клієнтами інвесткомпанії Dragon Capital В'ячеслава Орлюка.

Як наголошується у звіті, американські торгові майданчики, натхнені відмінною корпоративною звітністю, на тлі публікації оптимістичних даних по ВВП США і даних із ринку праці, продовжили своє зростання, а основні біржові індикатори завершили торги з підвищенням - індекс широкого ринку S&P500 додав 0,64% і знову впритул наблизився до позначки у 2000 пунктів, Dow Jones і високотехнологічний Nasdaq зросли на 1,3% і 0,37% відповідно. ВВП США за попередніми даними, у третьому кварталі зріс на 3,5% при очікуваннях аналітиками зростання у 3%, а кількість первинних звернень за допомогою з безробіття за звітний тиждень становило 287 тис.

На азіатських біржових майданчиках сьогодні вранці також переважають позитивні настрої, і торги проходять виключно з позитивною динамікою.

Читайте такожНа українському фондовому ринку значне зростання"Зрозуміло, що на такому зовнішньому тлі український ринок акцій має всі шанси одним махом відіграти всі позитивні історії поточного тижня, чому значно посприяє відомий «календарний» фактор (кінець місяця - УНІАН)", - наголошується у звіті.

Як повідомляв УНІАН, на українському фондовому ринку на торгах у п'ятницю спостерігається значне зростання - індекс українських акцій UX станом на 11:00 підвищився на 1,45% - до 1122,05 пункту