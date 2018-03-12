Нижче просто нікуди: Moody's знову знизило рейтинг Венесуели

Рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг Венесуели до нижчої ступені, при цьому змінивши прогноз з негативного на стабільний.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило довгострокові рейтинги емітента в іноземній і національній валютах Венесуели до найнижчої позначки "C" з рівня "Caa3", інформує Прайм "з посиланням на повідомлення агентства.

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У той же час прогноз рейтингів змінено з негативного на стабільний.

Зниження рейтингу обґрунтовується декількома факторами. По-перше, Moody's очікує, що зберігається складна ситуація з платоспроможністю Венесуели призведе до великих втрат для власників облігацій. По-друге, агентство вважає обмеженою здатність Венесуели реструктурувати свою заборгованість, враховуючи тиск з боку діючих санкцій США.

"Рейтингова дія говорить про те, що, на думку Moody's, здатність Венесуели обслуговувати свій основний борг і відсотки по ньому буде залишатися зниженою, а втрати держателів облігацій будуть дуже високими, і, швидше за все, перевищать 65%", - зазначає агентство.

Moody's додає, що суверенний рейтинг Венесуели може бути підвищений з дефолтного рівня "C", якщо реструктуризація боргу країни зможе забезпечити їй обсяг грошових коштів, достатній для покращення ситуації з нестачею ліквідності в іноземній валюті та відновлення обслуговування боргу.

В середині лютого інше міжнародне рейтингове агентство - Standard & Poors - підтвердило довгостроковий і короткостроковий суверенні рейтинги емітента в іноземній валюті Венесуели на рівні "SD" (вибірковий дефолт) та "D" (дефолт) відповідно.

У листопаді 2017 року президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про реструктуризацію та рефінансуванні зовнішнього боргу та всіх виплат Венесуели. За оцінками економістів, сума боргу може становити 120-150 мільярдів доларів.