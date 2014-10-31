НБУ розширив перелік забезпечення для підтримки ліквідності банків

Національний банк України прийматиме як забезпечення за стабілізаційними кредитами банків облігації підприємств, розміщення яких проведене під гарантії Кабінету міністрів України.

Про це йдеться в постанові НБУ №691 від 30 жовтня, опублікованій на сайті регулятора, яка набирає чинності з 1 листопада.

Згідно з документом, НБУ розширив перелік забезпечення, що приймалося від банків, за стабілізаційними кредитами для підтримки ліквідності, додавши облігації підприємств, розміщені під держгарантії, термін обігу яких наступає не раніше ніж через 10 днів після терміну повернення кредиту, якщо ці облігації випущені або переведені в бездокументарну форму, вільно обертаються на фондовому ринку і їх розміщення і обіг обслуговуються депозитарною системою. Коригуючий коефіцієнт для цього виду забезпечення встановлено на рівні 0,9.

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