Apple продовжує бити рекорди з капіталізації

Компанія досягла капіталізації в $925 мільярдів.

Рівень капіталізації американської корпорації Apple досяг історичного рекорду, перевищивши 925 мільярдів доларів, випливає з даних торгів.

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У понеділок вартість акцій компанії піднімалася до рекордної позначки в 182,39 долара, а за підсумками торгів подорожчали майже на 1%.

З урахуванням того, що в обігу знаходиться близько 5,074 мільярда акцій, капіталізація досягала 925,45 мільярда доларів. За цим показником Apple випереджає Alphabet (холдингова компанія Google), рітейлера Amazon і IT-гіганта Microsoft, повідомляє Прайм.

Подорожчання паперів корпорації відбулося на тлі рекордного зростання американського індексу високотехнологічних компаній NASDAQ, куди входить Apple. В понеділок корпорація також оголосила про покупку сервісу Texture, який спеціалізується на продажу підписок на цифрові видання.

Apple була заснована в 1976 році Стівом Джобсом, Стівом Возняком і Рональдом Уейном. Штаб-квартира компанії знаходиться в Купертіно, штат Каліфорнія. Apple займається виробництвом персональних і планшетних комп'ютерів, аудіоплеєрів, телефонів, "розумних годинників" і програмного забезпечення.

Нагадаємо, 27 березня відбудеться презентація Apple. Компанія планує представити ряд новинок, точний список яких невідомий.