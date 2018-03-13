Загрожує нацбезпеці: Трамп заблокував злиття американської корпорації Qualcomm із сінгапурською Broadcom
Президент США Дональд Трамп заборонив угоду зі злиття американської корпорації Qualcomm із сінгапурською компанією Broadcom, яка є виробником інтегральних мікросхем для пристроїв зв'язку.
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Відповідний указ опублікований на сайті Білого дому.
«Передбачувана купівля Qualcomm даними набувачем забороняється», — йдеться в тексті документа, передає РБК.
На думку Трампа, існує кілька фактів, які доводять, що Broadcom після завершення цієї угоди може вчинити дії, які загрожують національній безпеці Сполучених Штатів.
«Покупець і Qualcomm повинні негайно і назавжди відмовитися від можливого поглинання. Відразу після вчинення дій, спрямованих на припинення операцій із поглинання Qualcomm, покупець і Qualcomm зобов'язані повідомити про це Комітет з іноземних інвестицій США», — наголошується в документі. Крім того, Трамп відхилив усі 15 кандидатур, запропонованих Broadcom як директорів.
Сінгапурська компанія Broadcom була готова виплатити за Qualcomm $117 млрд. Планувалося, що операція завершиться до початку квітня. До цього керівництво Qualcomm двічі відхиляло пропозицію Broadcom про покупку. Зокрема, у листопаді минулого року Broadcom була готова заплатити $130 млрд, а в лютому — $121 млрд.
Компанія Qualcomm - один із найбільших світових виробників чіпів і компонентів для мобільних пристроїв.
Broadcom - один із світових лідерів у виробництві інтегральних мікросхем для пристроїв зв'язку.