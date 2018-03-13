Загрожує нацбезпеці: Трамп заблокував злиття американської корпорації Qualcomm із сінгапурською Broadcom

На думку Трампа, існує кілька фактів, які доводять, що Broadcom після завершення цієї угоди може вчинити дії, які загрожують національній безпеці Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп заборонив угоду зі злиття американської корпорації Qualcomm із сінгапурською компанією Broadcom, яка є виробником інтегральних мікросхем для пристроїв зв'язку.

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Відповідний указ опублікований на сайті Білого дому.

«Передбачувана купівля Qualcomm даними набувачем забороняється», — йдеться в тексті документа, передає РБК.

На думку Трампа, існує кілька фактів, які доводять, що Broadcom після завершення цієї угоди може вчинити дії, які загрожують національній безпеці Сполучених Штатів.

«Покупець і Qualcomm повинні негайно і назавжди відмовитися від можливого поглинання. Відразу після вчинення дій, спрямованих на припинення операцій із поглинання Qualcomm, покупець і Qualcomm зобов'язані повідомити про це Комітет з іноземних інвестицій США», — наголошується в документі. Крім того, Трамп відхилив усі 15 кандидатур, запропонованих Broadcom як директорів.

Сінгапурська компанія Broadcom була готова виплатити за Qualcomm $117 млрд. Планувалося, що операція завершиться до початку квітня. До цього керівництво Qualcomm двічі відхиляло пропозицію Broadcom про покупку. Зокрема, у листопаді минулого року Broadcom була готова заплатити $130 млрд, а в лютому — $121 млрд.

Компанія Qualcomm - один із найбільших світових виробників чіпів і компонентів для мобільних пристроїв.

Broadcom - один із світових лідерів у виробництві інтегральних мікросхем для пристроїв зв'язку.