Мінфін у листопаді збирається провести чотири ОВДП-аукціони

Міністерство фінансів України планує продовжити розміщення довгострокових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) терміном обігу 10 років на аукціонах у листопаді, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з графіком Мінфіну, в листопаді планується провести 4 аукціони з розміщення ОВДП - 4, 11, 18 і 25 листопада. На кожному з аукціонів міністерство планує розмістити гривневі облігації терміном обігу 5 і 10 років.

Додатково на першому та другому аукціонах 4 і 11 листопада Мінфін запропонує інвесторам гривневі облігації терміном обігу 2 роки.

Розміщення валютних облігацій заплановано тільки на останньому аукціоні, 25 листопада, в ході якого міністерство запропонує інвесторам валютні облігації терміном обігу 2 роки.

Читайте такожНБУ розширив перелік забезпечення для підтримки ліквідності банків Як повідомляв УНІАН, Мінфін у жовтні провів 12 ОВДП-аукціонів, в ході яких залучив до держбюджету 11,380 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 27 жовтня, з початку року до держбюджету надійшло 220,978 млрд грн від запозичень, видатки на погашення держборгу становили 76,460 млрд грн, на обслуговування держборгу - 35,760 млрд грн.

Станом на 31 жовтня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 393,932 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 277,641 млрд грн, у власності банків - на 82,972 млрд грн, нерезидентів - на 18,958 млрд грн.

Держбюджет України з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року в розмірі 806,962 млрд грн.