Українські акції у Варшаві за тиждень після виборів подорожчали на 5,6%

Індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі WIG-Ukraine минулого тижня, після проведення в Україні парламентських виборів, підскочив на 5,6%, завершивши торги п'ятниці поблизу максимальних значень торгів останніх п'яти сесій - на рівні 277,21 пункту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, зафіксоване минулого тижня зростання не дозволило індикатору вибитися на позитивну територію у жовтні, за підсумками якого він втратив 1,4%.

Зростання індексу забезпечили головним чином папери найбільшої української компанії на польському фондовому ринку - Kernel, які за останній тиждень подорожчали на 12,9% і закрили місяць підвищенням на 6,4%.

Другий найбільший український емітент - Astarta, навпаки, втратила за останні п'ять сесій 4,6% своєї вартості, збільшивши падіння за підсумками минулого місяця до 15,6%.

Читайте такожМінфін у листопаді збирається провести чотири ОВДП-аукціониБільшість інших з десяти компаній з України на Варшавській біржі продемонстрували зростання - як за минулий тиждень, так і за підсумками жовтня.

Лідером зростання за останній місяць стали папери судноплавної KDM Shipping, що подорожчали майже на 20%, а найбільше подешевшали папери виробника молочних продуктів Milkiland, які втратили 16% своєї капіталізації та досягли нового історичного мінімуму на рівні 3,09 злотого за акцію (1 дол. = 3,3 злотого).

Польські "блакитні фішки" й індикатор широкого ринку WIG минулого тижня піднялися на 1,2-1,5%, але за підсумками жовтня знизилися на 1,5-1,7%.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні WIG-Ukraine на тлі розпродажів акцій Kernel оновив історичний мінімум на рівні 254,89 пункту порівняно з базовими 1000 пунктами, з яких він був запущений у травні 2011 року.