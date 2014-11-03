Обсяг відшкодувань ПДВ держоблігаціями в жовтні скоротився більш ніж удвічі

Обсяг відшкодувань господарюючим суб'єктам, що оформляється облігаціями внутрішньої державної позики (ПДВ-облігаціями), в жовтні скоротився більш ніж удвічі - до 112,7 млн грн з 300 млн грн оформлених у вересні, повідомляє Державна казначейська служба України.

Згідно з повідомленням, у жовтні облігації отримали 18 підприємств. Найбільший обсяг ПДВ-облігацій оформили компанії «Чорнобаївське» (42 млн грн), "Маревен Фуд Україна" (20,3 млн грн) і Луганський патронний завод (14,4 млн грн). Найменший - приватне підприємство "Укрінтеркомпані" (231 тис. грн).

Найбільші власники ПДВ-облігацій - металургійні компанії «Арселорміттал Кривий Ріг», Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, який контролює швейцарська гірничорудна компанія Ferrexpo, і корпорація ІСД - ПДВ-облігацій в жовтні не оформляли.

Раніше Мінфін здійснив четвертий з початку року випуск облігацій внутрішньої державної позики для оформлення відшкодування податку на додану вартість на користь 20 платників податків на суму 125,314 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Кабмін ухвалив рішення випустити ПДВ-облігації номінальною вартістю 1 тис. грн, терміном обігу 5 років і ставкою купона на рівні облікової ставки НБУ. 20 червня Кабмін визначив граничний обсяг випуску ПДВ-облігацій на рівні 7 млрд грн. Перший транш ПДВ-облігацій на 3,5 млрд грн Мінфін випустив 8 липня, другий на 2,2 млрд грн - 29 липня, а третій на 955 млн грн - 21 серпня.

На початку вересня обсяг виданих облігацій становив 6,4 млрд дол. Найбільшими власниками ПДВ-облігацій є металургійні компанії - «Арселорміттал Кривий Ріг», Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат і корпорація ІСД. За інформацією Держказначейства, «Арселорміттал Кривий Ріг» отримав ПДВ-облігацій на 1,55 млрд грн, Полтавський ГЗК - на 1,36 млрд грн, ІСД - на 1,3 млрд грн.

У числі інших великих власників ПДВ-облігацій - Єристівський ГЗК, також контрольований Ferrexpo (159,4 млн грн), компанія «Кернел-Трейд», підрозділ агрохолдингу «Кернел» (190 млн грн), а також агрокомпанії «Райз», що входить в групу компаній "Укрлендфармінг" (253,7 млн грн) і «Сантрейд», що входить до агрохолдингу Bunge (156,1 млн грн).

В цілому по країні обсяг відшкодувань з податку на додану вартість українським підприємствам у жовтні поточного року зріс порівняно з вереснем на 6% - до 4,79 млрд грн.