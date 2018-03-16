Фонд держмайна назвав ТОП-21 об'єктів приватизації в Україні

У списку "Центренерго", "Одеський припортовий завод", "Турбоатом", "Сумихімпром", "Аграрний фонд", низка обленерго і ТЕЦ.

Фонд державного майна України підготував презентацію найбільших об'єктів, які планується приватизувати в країні в 2018 році, повідомив на своїй сторінці у Facebook виконуючий обов'язки голови ФДМУ Віталій Трубаров.

Читайте такожВ Україні набув чинності новий закон про приватизацію

В презентації є опис кожного підприємства, а також інформація про фінансово-економічний стан за підсумками першого півріччя 2017 року.

У списку, зокрема, ПАТ "Центренерго", ПАТ "Одеський припортовий завод", ПАТ "Турбоатом", ПАТ "Сумихімпром", ПАТ "Аграрний фонд", ДП "Завод "Електроважмаш", ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", ДП "Дніпровський електровозобудівний завод", ДП "Новопокровський комбінат хлібопродуктів", ЗАТ "Президент-готель".

Сфера енергетики представлена шістьма обленерго ("Хмельницькобленерго", "Тернопільобленерго", "Миколаївобленерго", "Харківобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Черкасиобленерго") та чотирма теплогенеруючими підприємствами ("Херсонська ТЕЦ", "Миколаївська ТЕЦ", "Дніпровська ТЕЦ", "Криворізька ТЕЦ").

Найбільш привабливим вартості активів і чистого прибутку виглядає "Центренерго", показники якого за підсумками перших шести місяців 2017 року становили, відповідно, 10,21 мільярда гривень і 2,02 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2018 року Верховна Рада прийняла новий закон про приватизацію державного майна, а на початку березня президент України Петро Порошенко підписав його.

Основною метою закону є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - поділу на об'єкти малої і великої приватизації.

Читайте такожВелика приватизація знову відкладається: продаж двох гігантів перенесли на травень

Також законом передбачено розширення переліку об'єктів, які можуть виставлятися на продаж, скорочення термінів виставлення на продаж, можливість оформлення банківської гарантії, уніфікація способів продажу держмайна.

Встановлено, що при проведенні великої приватизації будуть залучатися міжнародні радники, а мала приватизація буде проходити на електронних торгах.

До групи малої приватизації потрапляють об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, а в групу великої приватизації входять об'єкти, активи яких перевищують 250 мільйонів гривень.

Також скорочуються терміни підготовки до продажу об'єктів з нинішніх 9-12 місяців до 4-5 місяців і збільшується термін для подачі заявок потенційних покупців з 20-45 днів до 20-180 днів.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше заявляв, що цей закон дозволить залучити інвесторів у збиткові державні підприємства, а також знизити рівень корупції в Україні.

Прийняття нового закону про приватизацію, що вводить сучасні та ефективні механізми продажу держактивів, є обов'язковою умовою продовження співпраці з МВФ.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 млрд грн надходжень від приватизації. У 2017 році доходи від продажу держактивів планувалися на рівні 17,1 мільярда гривень, однак фактичні надходження склали 3,4 мільярда гривень. Загалом уряд планує приватизувати понад 900 держкомпаній.