Індекс Української біржі знизився на 2,11%, індекс ПФТС - на 1,08%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 3 листопада, знизився на 2,11% - до 1090,85 пунктів, повідомляється на сайті біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 35,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 27,2 млн грн, на терміновому ринку - 8,3 млн грн.

Лідерами зниження стали цінні папери Єнакіївського метзаводу, які знизилися на 4,86%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,08% - до 432,52 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 118,8 млн грн.