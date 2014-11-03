Індекс Української біржі знизився на 2,11%, індекс ПФТС - на 1,08%
18:24, 03 листопада 2014Фондовий ринок
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Лідерами зниження стали цінні папери Єнакіївського метзаводу, які знизилися на 4,86%
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 35,5 млн грн / telegraf.com.ua
Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 3 листопада, знизився на 2,11% - до 1090,85 пунктів, повідомляється на сайті біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 35,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 27,2 млн грн, на терміновому ринку - 8,3 млн грн.
Лідерами зниження стали цінні папери Єнакіївського метзаводу, які знизилися на 4,86%.
Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,08% - до 432,52 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 118,8 млн грн.
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