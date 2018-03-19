Фонд гарантування продав через Prozorro держмайна на 7 мільярдів

Цього року планується продати через систему Prozorro держмайна на суму 10 мільярдів гривень.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та державні підприємства з листопада 2016 року сумарно реалізували через систему "Prozorro.Продажу" активи неплатоспроможних банків та інше майно на 7 мільярдів гривень.

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Про це повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter.

"7 мільярдів гривень заробили "Prozorro.Продажу на реалізації активів збанкрутілих банків і непрофільного державного майна", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, система реалізації майна неплатоспроможних банків "Prozorro.Продажу" почала роботу в листопаді 2016 року. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про її обов'язкове використання з 1 січня 2017 року для реалізації всіх активів неплатоспроможних банків, які знаходяться в розпорядженні фонду.

У 2018 році прогнозний обсяг продажу держмайна через систему Prozorro становить 10 мільярдів гривень.