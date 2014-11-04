Європейський центробанк різко підвищив обсяг скуповування активів

Загальна сума забезпечених облігацій, придбаних за останній тиждень жовтня, склала понад 3 млрд євро, пишуть Вести.

За даними ЄЦБ, загальний обсяг забезпечених облігацій або облігацій із покриттям (covered bonds - облігації, забезпечені активами, які перебувають на балансі банку), досяг позначки 4,779 млрд євро.

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До цього тижневий обсяг купівлі активів з боку ЄЦБ становив 1,7 млрд євро, коли ЄЦБ купив забезпечені облігації італійського банку Intesa Sanpaolo, а також двох найбільших французьких банків BNP Paribas та Societe Generale.

Раніше чиновники ЄЦБ заявляли, що сукупний обсяг програми викупу облігацій, забезпечених активами, може скласти до 1 трлн євро.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейський центробанк може встановити негативну ставку за євро, щоб не допустити розвитку в економіці єврозони дефляції.