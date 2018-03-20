Фонд держмайна зняв з торгів акції двох обленерго

Торги з продажу блокпакета акцій "Одесаобленерго" мали відбутися сьогодні, а за "Сумиобленерго" - 30 березня.

Фонд державного майна України (ФДМУ) скасував торги з продажу 25%-их пакетів акцій підприємств "Одесаобленерго" і "Сумиобленерго", які мали відбутися 20 березня і 30 березня відповідно, повідомили УНІАН у прес-службі фонду.

Читайте такожФонд держмайна назвав ТОП-21 об'єктів приватизації в Україні

При цьому у Фонді держмайна не назвали причину події.

Як повідомляв УНІАН, минулого року ФДМУ через відсутність заявок не зміг провести заплановані аукціони з продажу 25% акцій "Одесаобленерго", "Сумиобленерго" і "Донбасенерго", після чого продаж цих активів була перенесена на 2018 рік.

На аукціоні в серпні минулого року стартова вартість акцій "Одесаобленерго" становила 631,3 мільйона гривень, а стартова вартість держпакету акцій "Сумиобленерго" - 370,2 мільйона гривень.

Фонд держмайна України 20 березня планував провести аукціон з продажу акцій "Одесаобленерго" з початковою ціною пакета 149,081 мільйона гривень.

Також ФДМУ 30 березня планував повторно виставити на продаж на фондовій біржі ПФТС державний пакет акцій "Сумиобленерго" зі зниженням початкової ціни майже в 3,6 рази – до 106,275 мільйона гривень.