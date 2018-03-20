«Метінвест» Ахметова оголосив про викуп своїх єврооблігацій на $1,2 мільярди

Остаточний термін прийому заявок на викуп закінчується 19 квітня.

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група «Метінвест» запропонувала власникам єврооблігацій з терміном обігу до 31 грудня 2021 року достроково викупити цінні папери.

Про це йдеться в повідомленні компанії на сайті на Ірландській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням, кінцевий термін прийому заявок на викуп закінчується 19 квітня.

Початковий етап прийому заявок завершується 3 квітня. На цьому етапі група пропонує викуповувати єврооблігації на 100,5% від номіналу і готова доплатити 1% від номіналу премії за згоду і 3,75% від номіналу премії за ранню згоду.

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Як повідомляв УНІАН, «Метінвест» в 2017 році збільшив чистий прибуток в 5,2 рази - до 617 мільйонів доларів.

На початку лютого 2017 року кредитори «Метінвесту» схвалили реструктуризацію єврооблігацій компанії з погашенням в 2016-2018 роках на загальну суму 1,18 мільярда доларів.

На початку квітня 2015 року компанія «Метінвест» заявила про технічний дефолт, при цьому в кінці червня погодила з інвесторами нові умови за своїми облігаціями з терміном погашення в 2015, 2017 і 2018 роках на загальну суму 1,153 мільярда доларів. 27 січня 2016 року кредитори групи «Метінвест» схвалили реструктуризацію боргів компанії на суму 1,125 мільярда доларів.

Власники єврооблігацій Metinvest B. V. схвалили реструктуризацію цінних паперів номінальною вартістю 85,238 мільйонів доларів з терміном погашення в 2016 році, на 289,734 мільйона доларів з терміном погашення в 2017 році, а також на 750 мільйонів доларів зі строком погашення у 2018 році.

У 2015 році Metinvest B. V. вперше у своїй історії отримав збиток у розмірі 1 мільярда доларів, тоді як в 2014 році компанія отримала прибуток на рівні 159 мільйонів доларів.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини і сталі. Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).