"Укрпошта" розмістила облігації на 200 мільйонів

Процентний дохід для серій "А", "В" і "С" встановлюється у розмірі 19% річних.

Національний оператор поштового зв'язку - публічне акціонерне товариство "Укрпошта" розмістила облігації серії "B" загальною вартістю 200 мільйонів ггривень, повідомила прес-служба компанії.

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Зазначається, що відповідний випуск зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

"Завдяки розміщенню облігацій ми зможемо вкласти кошти в оновлення нашого автопарку, закупівлю нових комп'ютерів, підвищення енергоефективності. Незважаючи на істотне підвищення облікової ставки НБУ (до 17%), наші папери не втрачають привабливості", - цитує прес-служба слова першого заступника генерального директора з фінансових питань "Укрпошти" Олександра Чернявського.

Повідомляється, що відсотковий дохід для серій "А", "В" і "С" встановлюється у розмірі 19% річних. Відсотки за облігаціями розраховуються відповідно з відсотковими періодами, які становлять 91 календарний день, а відсотковий дохід розраховується на одну облігацію.

"Процентний дохід для серії "А" на 1-4 процентні періоди, серії "В" на 1-6 процентні періоди та серії "С" на 1-8 відсоткові періоди становить 4 736,99 гривні на одну облігацію", - зазначили в компанії.

У прес-службі нагадали, що облігації "Укрпошти" випущені в серіях "А", "В" і "С" загальною вартістю 600 мільйонів гривень у кількості 6 тисяч штук номінальною вартістю однієї облігації в 100 тисяч гривень, зокрема, серії "А" - 150 мільйонів гривень, серії "В" - 200 мільйонів гривень, серії "С" - 250 мільйонів гривень.

Облігації серії "А" знаходяться в обігу 16 листопада 2020 включно, серії "В" - по 16 травня 2022 включно, серії "С" - по 13 листопада 2023 включно.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2017 року "Укрпошта" завершила процес корпоратизації і стала публічним акціонерним товариством.

У листопаді 2017 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку погодила "Укрпошті" емісію облігацій серій "А", "В" і "С".

12 лютого 2018 року "Укрпошта" реалізувала перші облігації загальною вартістю 150 ммільйонів гривень.

"Укрпошта" в січні-вересні 2017 року отримала 415,5 мільйони чистого збитку проти 15,2 мільйона гривень прибутку за аналогічний період 2016 року.

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 мільйонів поштових відправлень, 16 млн посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 мільйонів переказів, а також доставляє більше 83 мільйонів пенсій.