Песимізм на фондовому ринку посилився через погіршення ситуації на Донбасі

Настрої інвесторів на українському фондовому ринку погіршуються, на нього продовжує чинити негативний вплив ситуація на сході країни, йдеться в аналітичному звіті ризик-менеджера інвесткомпанії Dragon Capital Дмитра Михайлусенко.

"На місцевому ринку вчора переважали «ведмеді» на тлі загострення ситуації на сході країни, після проведення псевдовиборів та визнання цих "виборів" з боку Росії", - йдеться у звіті. Як зазначає аналітик, "по суті, спостерігається ескалація конфлікту замість його врегулювання, як це було раніше домовлено на зустрічі в Мінську, в результаті більшість ліквідних паперів завершили сесію в понеділок у мінусі".

Як наголошується у звіті компанії з управління активами "Кінто", учора європейські фондові майданчики також рухалися вниз. У цілому європейський ринок втратив близько 0,8%. Краще виглядали результати торгів на фондових біржах США, де основні фондові індекси мало змінилися за вчорашній день.

Читайте такожУкраїнські акції у Варшаві за тиждень після виборів подорожчали на 5,6%Як наголошується у звіті, тут є певний опір подальшого руху вгору після швидкого відновлення, адже індекси S&P 500 і Dow Jones Industrials у п'ятницю оновили історичні максимуми при досить високій оцінці ринку. Композитний фондовий індекс країн, що розвиваються, MSCI EM, також вчора знижувався і втратив за підсумками дня 0,56%.

Як повідомляв УНІАН, індекс українських акцій UX у понеділок завершив торги в «червоній» зоні, знизившись на 2,11%. У вівторок зниження ринку продовжилося.