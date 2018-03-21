Amazon вперше обігнала Google за капіталізацією і дихає в спину Apple

Apple, Amazon і Alphabet борються за досягнення позначки в $1 трильйон. Протистояння компаній може призвести до обмеження доступу користувачів до послуг.

Найбільший онлайн-ритейлер Amazon.com вперше обігнав за капіталізацією свого конкурента Alphabet (материнська компанія Google). Про це повідомляє Bloomberg.

Як передає РБК, на закритті торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) акції Amazon зросли на 2,7%, завдяки чому капіталізація компанії склала $768 млрд. На зростанні акцій Amazon посіла друге місце за цим показником після Apple. Google відстає несильно, капіталізація Alphabet становить $762,6 млрд.

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Bloomberg вважає, що зміцнення позицій Amazon пов'язано зі ставленням інвесторів до компанії, послугами якої щорічно користуються 196 млн унікальних клієнтів. Фондовий ринок може ще більше налаштуватися на користь Amazon через її лідерство в області хмарних обчислень, де вона випереджає Microsoft і Google.

Google також вкладається в ринок хмарних технологій в гонитві за Amazon Web Services. Крім того, Google намагається наздогнати Amazon на ринку голосових помічників: Amazon Echo перевершує конкурентів, такі помічники потенційно можуть замінити для багатьох користувачів звичний пошук в інтернеті.

У той же час Google лідирує в цифровий рекламі, цей сектор оцінюється в $95,4 млрд. «Протистояння компаній може призвести до обмеження доступу користувачів до послуг. Так, Amazon обмежив продаж пристроїв для безпеки будинку google's Nest, Google у відповідь відключив YouTube для пристроїв Amazon», - відзначає агентство.

Всі три компанії борються за досягнення позначки в $1 трлн, першою по капіталізації йде Apple ($889,2 млрд).

Як повідомляв УНІАН, у лютому Amazon купив стартап c офісом в Україні більш ніж за $1 мільярд.