"Нафтогаз" цього року має намір випустити єврооблігації

Голова "Нафтогазу" Коболєв очікує, що єврооблігації будуть привабливими для інвесторів, що пов'язано з високою прибутковістю компанії.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" розглядає можливість випуску в поточному році єврооблігацій, які будуть привабливими для інвесторів, що пов'язано з високою прибутковістю компанії.

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Про це повідомив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в ефірі Bloomberg TV Europe.

"Ми розраховуємо на співпрацю з банками для випуску євробондів. Ми дивимося на це оптимістично", - сказав Коболєв, відповідаючи на запитання журналіста щодо джерел фінансування компанії в 2018 році.

Коболєв повідомив, що компанія поточного року планує інвестиції в розмірі близько 2 мільярдів доларів. Також він нагадав, що в 2017 році "Нафтогаз" отримав прибуток у розмірі 1,5 мільярда доларів, а також збільшив видобуток газу на 6%. Коболєв зазначив, що Україна вже в 2020 році зможе обійтися без імпорту газу, завдяки зростанню власного видобутку.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" за 9 місяців 2017 року збільшив чистий прибуток на 20% - до 30,6 мільярда гривень.

У 2016 році "Нафтогаз" отримав 26,5 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як в 2015 році компанія отримала 27,7 мільярда гривень чистого збитку.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.