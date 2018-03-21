Кабмін затвердив умови випуску облігацій зовнішніх держпозик
Кабінет міністрів України затвердив основні умови випуску та порядок розміщення облігацій зовнішніх державних позик.
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Згідно з постановою №186, опублікованому на сайті уряду, міністр фінансів у разі потреби щороку випускати облігації зовнішньої держпозики у межах обсягу відповідно до державного бюджету України.
Конкретні умови розміщення, включаючи суму, термін і ставку прибутковості, в рішенні не вказується, оскільки ці параметри буде визначати Міністерство фінансів залежно від ринкових умов.
Також Мінфін буде формувати проспект емісії облігацій, стверджувати основні умови угод з держборгом, передбачати щороку в проекті держбюджету кошти для обслуговування та погашення облігацій, а також при необхідності проводити виїзні презентації (роуд-шоу) для інвесторів і залучати андеррайтерів, агентів, лід-менеджерів, довірчих керуючих та інших консультантів для випуску облігацій.
Також повідомляється, що міністр фінансів уповноважений укладати відповідні договори і підписувати інші документи, пов'язані із здійсненням державних зовнішніх запозичень шляхом випуску облігацій зовнішніх державних позик або операцій з державним боргом.
Довідка УНІАН. Згідно Програмі управління державним боргом на 2018 рік, Міністерство фінансів оцінює загальні виплати за держборгом в 2018 році за рахунок коштів держбюджету в 305,9 мільярда гривень і планує в 2018 році запозичувати 231,961 мільярда гривень, у тому числі 108,203 мільярда гривень - на зовнішніх ринках з урахуванням запозичень по спеціальному фонду держбюджету.
Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік виріс на 7,5% - до 76,3 мільярда гривень в доларовому еквіваленті, на 11%, до 2,1 трильйона - в гривневому еквіваленті, що становить близько 73% ВВП і відповідає встановленим межам держбюджету України на 2017 рік.