Обсяг торгів українськими акціями на Варшавській біржі впав у 5 разів

Про це свідчать дані Варшавській біржі, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Обсяг торгів у жовтні порівняно з вереснем знизився майже у 2,5 разу.

Водночас інвестори витратили на купівлю акцій компаній з України більше, ніж у серпні поточного року, коли був зафіксований найнижчий у цьому році обсяг торгів із паперами українських емітентів - на рівні близько 16,5 млн дол. (за поточним курсом 1 долар - 3,4 злотого).

Читайте такожУкраїнські акції на Варшавській біржі за тиждень подорожчали на 3,5%

Минулого місяця у річному вираженні скоротилися обсяги торгів акціями дев'яти з десяти компаній з України, які котируються на головному майданчику Варшавської біржі. Винятком стали папери KSG Agro: інвестори купили акцій цієї компанії майже на 2 млн дол., що у 3 рази більше, ніж на рік раніше.

Обсяг торгів акціями двох найбільших українських емітентів - Kernel та Astarta - знизився у жовтні до жовтня минулого року майже у 6 і 7 разів до 15,5 млн дол. і 0,4 млн дол., відповідно.

Раніше УНІАН повідомляв, що українські акції у Варшаві за тиждень після виборів подорожчали на 5,6%.

Також повідомлялося, що від початку поточного року щомісячні обсяги торгів акціями українських компаній на головному майданчику Варшавської біржі варіювалися від 110 млн дол. (за поточним курсом) у березні, коли український індекс WIG Ukraine на тлі захоплення Росією Криму впав до історичного мінімуму на рівні близько 295 пунктів, до близько 16,5 млн дол. у серпні.

У жовтні український індикатор в черговий раз протягом цього року оновив свій історичний мінімум на рівні близько 255 пунктів.