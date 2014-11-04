Мінфін не залучив кошти до держбюджету на плановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України не залучило кошти до державного бюджету на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 4 листопада, повідомляється на сайті міністерства.

Мінфін планував розмістити гривнєві облігації терміном обігу 2 роки, 5 і 10 років, проте інвестори не подали жодної заявки.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін планує в листопаді провести ще 3 аукціони з розміщення ОВДП – 11, 18 і 25 листопада.

За оперативними даними Держказначейства на 1 листопада, з початку року до держбюджету надійшло 223,384 млрд грн від запозичень, видатки на погашення держборгу становлять 77,769 млрд грн, на обслуговування держборгу – 36,651 млрд грн.

Станом на 3 листопада обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 395,574 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 277,641 млрд грн, у власності банків – на 83,483 млрд грн, нерезидентів – на 18,957 млрд грн.

Держбюджет України з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року в розмірі 806,962 млрд грн.