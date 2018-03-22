Нерезиденти збільшили вкладення в ОВДП майже в 3 рази

Також зріс обсяг викуплених облігацій у власності юридичних та фізичних осіб, в той час як банки та НБУ скоротили вкладення в ОВДП.

Обсяг облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності нерезидентів, станом на 22 березня 2018 року, становив 14,632 мільярда гривень, що в 2,8 рази більше показника на початок поточного року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, також зріс обсяг викуплених облігацій у власності юридичних осіб - на 27,9%, до 28,314 мільярда гривень; фізичних осіб - на 43,1%, до 2,101 мільярда гривень.

Обсяг ОВДП у власності банків скоротився на 4,8% - до 343,237 мільярда гривень, у власності НБУ - на 2,5%, до 351,729 мільярда гривень.

Загальний обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу з початку року скоротився на 1,3% - до 740,013 мільярда гривень.

Як зазначається на сторінці НБУ в соцмережі Facebook, регулятор стурбований активним припливом капіталу нерезидентів, пам'ятаючи досвід України 1998 року, як і досвід інших країн, які зіткнулися з відтоком "гарячого" капіталу, який посилив кризу 2008 року.

Разом з тим, Нацбанк назвав ризик припливу короткострокового капіталу для зовнішньої стійкості української економіки низьким, відзначаючи, що цей капітал разом із зростанням валютної виручки від експортерів створює умови для нарощування міжнародних резервів без перешкоджання зміцненню курсу гривні.

Довідка УНІАН. Згідно Програмі управління державним боргом України на 2018 рік, Міністерство фінансів планує цього року запозичувати 231,961 мільярда гривень, у тому числі близько 123,758 мільярда гривень - на внутрішньому ринку.

Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 мільярда у доларовому еквіваленті, на 11%, до 2,1 трильйона - в гривневому еквіваленті, що становить близько 73% ВВП і відповідає встановленим межам держбюджету України на 2017 рік.