Швидко та цілодобово: Нацдепозитарій запустив нову електронну послугу

Раніше стандартна форма розпорядження реєстрів власників цінних паперів заповнювалася вручну і в паперовій формі відправлялася до Центрального депозитарію поштою.

Національний депозитарій України (НДУ) з 26 березня запустив електронну послугу з формування реєстрів власників цінних паперів, повідомила прес-служба НДУ.

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"Процедура подання розпорядження на формування реєстру власників цінних паперів займає кілька хвилин і доступна 24/7... Нова послуга НДУ допоможе зробити процес формування реєстрів власників цінних паперів та оповіщення акціонерів більш зручним і швидким", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі повідомили, що запуск послуги проходить в рамках впровадження європейських стандартів обслуговування.

"Все, що необхідно клієнтам НДУ – мати електронний підпис і печатку, а також зареєструватися в клієнтському кабінеті на сайті my.csd.ua", - додали в прес-службі.

Згідно з повідомленням, раніше стандартна форма розпорядження заповнюються вручну і в паперовій формі відправлялася в Центральний депозитарій поштою або з кур'єром. Залежно від місцезнаходження клієнта НДУ і оперативності роботи поштових або кур'єрських служб підготовка документа, його відправка і очікування, поки він пройде всі етапи перевірки, могла займати до півмісяця.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2017 року Наглядова рада НДУ дала згоду на здійснення правочинів з придбання програмно-технічного комплексу депозитарного обслуговування з Percival Software Limited – британською компанією, що спеціалізується на створенні програмних рішень у сфері депозитарного обліку в усьому світу.

Також Нацдепозитарій планує провести модернізацію резервного центру обробки даних з метою підвищення рівня захисту інформації та забезпечення безперебійної роботи депозитарію при виникненні кібератак або поломок в системі.

Довідка УНІАН. Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку.

Центральний депозитарій веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної законом.