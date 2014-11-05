Фонд держмайна перевірить 450 проданих компаній

Кабінет міністрів України дозволив Фонду держмайна перевірити умови купівлі-продажу 450 об'єктів приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак під час брифінгу після засідання уряду.

"Ми прийняли рішення і дозволили Фонду державного майна провести перевірки до кінця цього року по умовам купівлі-продажу об'єктів приватизації. Це небагато договорів - 34 договори, це понад 450 об'єктів", - сказав він.

Читайте такожПорошенко заявив, що є противником реприватизаціїСемерак уточнив, що мова йде про перевірки стану дотримання інвестиційних угод купівлі-продажу, дотримання екологічних вимог та соціальної безпеки.